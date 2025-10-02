Последователи секты Виссариона мстят свидетелям обвинения за приговор Торопу

Один из них — Александр Прокопов, бывший общинник из деревни Тюхтят. Много лет назад вместе с женой он принял решение выйти из секты и жить с виссарионовцами как соседи. Но те решили забрать себе дом жены Александра под ткацкую. А когда мужчина не позволил — жестоко избили его. После ареста и суда над основателями секты травля возобновилась с новой силой, выяснила наш корреспондент.