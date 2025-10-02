Последователи секты Виссариона мстят свидетелям обвинения за приговор Торопу

Последователи секты Виссариона до сих пор компактно живут в общинах и мстят свидетелям обвинения за приговор своему «Учителю». Это выяснила спецкор KP.RU Ульяна Скойбеда в рамках большого расследования о жизни одной из самых мрачных сект в современной истории России.
Выяснилось, что многие из виссарионовцев до сих пор проживают в тех же селах в Красноярском крае, ведут службы в своих храмах. При этом у последователей секты возникают конфликты с соседями.
Один из них — Александр Прокопов, бывший общинник из деревни Тюхтят. Много лет назад вместе с женой он принял решение выйти из секты и жить с виссарионовцами как соседи. Но те решили забрать себе дом жены Александра под ткацкую. А когда мужчина не позволил — жестоко избили его. После ареста и суда над основателями секты травля возобновилась с новой силой, выяснила наш корреспондент.
«Три дня тебе на съезд из деревни», «У нас юристы, связи, мы тебя посадим», «Из-за тебя посадили Учителя, жди гостей, ответишь», — угрожали Александру виссарионовцы. Пытаясь выжить Александра и его семью из села, один из сектантов набросился на его автомобиль с метровыми вилами и кричал: «Я сейчас похороню твоего сына под машиной».
Александр Прокопов сумел отстоять ткацкую — не отдал здание виссарионовцам. Ульяна СКОЙБЕДА.
«Одна из потерпевших устроилась работать секретарем в контору к начальнику-виссарионовцу, после конца рабочего дня тот запер ее в кабинете и сказал: “Я тебе сейчас порву, изнасилую, отказывайся от показаний”. Она отказалась выступать на суде. Ее показания зачитала прокурор,» — пишет Ульяна Скойбеда про другую свидетельницу обвинения.
Напомним, в «Секте Виссариона» практиковалось многоженство, крайне жесткие ограничения в еде и воде. Последователи отдавали организаторами буквально все свое имущество и целыми днями работали на них. Есть свидетельства крайне жестокого обращения с детьми — например, младенцев лишали грудного молока. Сам «Виссарион» Сергей Тороп провозглашал себя «Иисусом».
Суд вынес приговор создателям и идеологам «Секты Виссариона» Сергею Торопу, Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову летом этого года. Их приговорили к к 12, 11 и 12 годам лишения свободы за создание организации, посягающей на личность и права граждан, и нанесение вреда их здоровью.