Германия снова бьет антирекорды: в стране зафиксирован дефицит местных бюджетов

Финансовый кризис муниципалитетов в Германии достиг беспрецедентных масштабов: по данным издания Bild, дефицит местных бюджетов в первой половине 2025 года установил рекорд, составив 19,7 миллиарда евро.
По данным издания, этот показатель значительно выше прошлогоднего (17,5 млрд) и почти втрое превышает уровень 2023 года (7,3 млрд). Резкое ухудшение вызвано растущим разрывом между доходами и расходами: за полгода расходы выросли на 6,9% (до 198,7 млрд евро), а доходы — только на 6,2% (до 179 млрд).
Уточняется, что бюджетное давление обусловлено в первую очередь постоянным ростом социальных обязательств — выплат Burgergeld, финансирования детских садов и содержания беженцев, а также стремительным увеличением расходов на персонал.
Накануне издание NZZ сообщало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц повторяет ошибки Ангелы Меркель. Это, по данным издания, грозит новым кризисом для всей Германии.