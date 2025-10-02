Ричмонд
До +11°С тепла ожидается сегодня в Беларуси

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ожидается до плюс 11 градусов тепла. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 88% 765 мм рт. ст. +16°
Источник: БЕЛТА

Сегодня будет облачно с прояснениями. Утром и днем преимущественно по юго-востоку пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 4−9 м/с.

Температура воздуха днем составит 6−11 градусов выше нуля.