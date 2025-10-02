До +11°С тепла ожидается сегодня в Беларуси

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ожидается до плюс 11 градусов тепла. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.