До +11°С тепла ожидается сегодня в Беларуси

Сегодня будет облачно с прояснениями. Утром и днем преимущественно по юго-востоку пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 4−9 м/с.
Температура воздуха днем составит 6−11 градусов выше нуля.
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ожидается до плюс 11 градусов тепла. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня будет облачно с прояснениями. Утром и днем преимущественно по юго-востоку пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 4−9 м/с.
Температура воздуха днем составит 6−11 градусов выше нуля.