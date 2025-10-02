В ИКИ РАН объяснили интерес к активности Солнца популярностью мессенджеров

«Я считаю, что да», — ответил Петрукович на вопрос, можно ли объяснить текущий ажиотаж по поводу солнечной активности всплеском популярности социальных медиа. «Если лет двадцать назад про такие вещи не всегда даже рассказывали по телевизору, то сегодня есть и большое количество сетевых медиа, каналы в мессенджерах», — пояснил он.