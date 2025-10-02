Фасад корпуса ИГУ на улице Ленина капитально ремонтируют

Первоначально здесь располагалось отделение Государственного банка. Банковское строение серьезно пострадало в годы революции, главный корпус на Амурской (сейчас — Ленина) подвергался обстрелу, в том числе с использованием артиллерии. В 1920-е годы здание восстановили, однако банка там уже не было. С марта 1929-го в нем размещался Горный институт, позднее — Институт сельского хозяйства, и, наконец, в 1935 году здание было передано Иркутскому государственному университету и стало его третьим корпусом.