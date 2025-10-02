Фасад корпуса ИГУ на улице Ленина капитально ремонтируют

Прямо сейчас в ИГУ происходит масштабное обновление материального фонда: полным ходом идёт ремонт фасада третьего корпуса, расположенного на улице Ленина, 3. Корпус построен в конце 1890-х годов и является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу вуза.
Первоначально здесь располагалось отделение Государственного банка. Банковское строение серьезно пострадало в годы революции, главный корпус на Амурской (сейчас — Ленина) подвергался обстрелу, в том числе с использованием артиллерии. В 1920-е годы здание восстановили, однако банка там уже не было. С марта 1929-го в нем размещался Горный институт, позднее — Институт сельского хозяйства, и, наконец, в 1935 году здание было передано Иркутскому государственному университету и стало его третьим корпусом.
Сейчас здесь находятся учебные помещения Института социальных наук и геологического факультета, а также лаборатории для фундаментальных и прикладных исследований НИИ биологии ИГУ. Кроме того, в корпусе располагается прекрасный зал, где проходят торжественные концерты, балы, а минувшей весной проводились репетиции артистов Иркутской филармонии и солистов, прибывших на фестиваль оперы в Тальцах.
«Последний капитальный ремонт фасада и кровли этого здания проводился в 2006—2007 годах. В 2011 году фасад повторно красился. В этот раз будет проведен ремонт фасадов по улицам Ленина, Свердлова и часть фасада, выходящего на здание бывшего ВостСибУгля. Финансирование составляет 68 000 000 рублей из федерального бюджета и 1 948 000 рублей внебюджетных средств университета. Площадь фасада 2737 кв. метров, площадь кровли 2645 кв. метров. Разрешение на проведение работ получено 25 июля этого года, окончание работ планируется уже к 30 ноября», — подчеркнул начальник производственного отдела административно-хозяйственной части ИГУ Владимир Савченко.
Он также уточнил, что подрядчиком является ООО ТСК «Элитстрой».