Боец ВС РФ рассказал, что на сбитых дронах ВСУ обнаружены польские камеры Gimbal

Боец ВС РФ с позывным «Чекист» в четверг, 2 октября, рассказал, что на сбитых дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружены камеры польского производства Gimbal ORB-80.3.

— На тяжелых дронах типа «Баба-яга» ставятся комплексы камер польского производства, мы их обнаружили на сбитых БПЛА под Купянском. Это Gimbal ORB-80.3, — цитирует военного РИА Новости.

Уточняется, что это небольшие по размерам двухосевые камеры, которые предназначены для распознавания и отслеживания объектов.

1 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударили ракетным комплексом «Искандер-М» по месту подготовки к запуску украинских беспилотников восточнее Чернигова. Благодаря этому были уничтожены 20 фур с 100 БПЛА «Лютый», а также 60 солдат ВСУ.

До этого украинский боец с татуировкой «лучше умереть стоя» и нацистской символикой попал в российский плен под Сумами. Когда он увидел выследивший его дрон ВС РФ, то начал умолял на коленях взять его в плен. При этом из украинской группировки, которая выдвинулась на штурм, выжить удалось только ему.

