«Как стеклянные!»: омичи продолжают собирать грибы

После нескольких «минусовых» ночей грибы в Омской области стали замороженными и напоминают по структуре стекло.

Источник: Комсомольская правда

Омские грибники продолжают посещать лес в надежде на последний осенний урожай. Грибы попадаются, но теперь они замороженные. О «стеклянной» добыче жители Омской области рассказали в паблике «Грибники Омска и Омской области» соцсети «Вконтакте».

«В минувшее воскресенье решили устроить семейный выезд в лес. Ночью было минус 3−4 градуса. Грибы стояли замороженные. Твердые как в морозилке», — сообщил омич по имени Алексей, сопроводив пост фотографией.

На снимке виден значительный урожай, в большинстве своем состоящий из опят. Также омич сообщил, что еще одной целью посещения леса была сборка мусора, за что его поблагодарили многие комментаторы.

Отметим, что по мнению многочисленных специалистов в области биологии и кулинарии, собирать замороженные до состояния «стекла» грибы все же не стоит — хоть они и не становятся ядовитыми, но сильно теряют во вкусовых качествах.