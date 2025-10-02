«Как стеклянные!»: омичи продолжают собирать грибы

Омские грибники продолжают посещать лес в надежде на последний осенний урожай. Грибы попадаются, но теперь они замороженные. О «стеклянной» добыче жители Омской области рассказали в паблике «Грибники Омска и Омской области» соцсети «Вконтакте».
«В минувшее воскресенье решили устроить семейный выезд в лес. Ночью было минус 3−4 градуса. Грибы стояли замороженные. Твердые как в морозилке», — сообщил омич по имени Алексей, сопроводив пост фотографией.
На снимке виден значительный урожай, в большинстве своем состоящий из опят. Также омич сообщил, что еще одной целью посещения леса была сборка мусора, за что его поблагодарили многие комментаторы.
Отметим, что по мнению многочисленных специалистов в области биологии и кулинарии, собирать замороженные до состояния «стекла» грибы все же не стоит — хоть они и не становятся ядовитыми, но сильно теряют во вкусовых качествах.