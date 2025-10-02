Житель Челябинской области выиграл в лотерею 2 млн, но его не могут найти

«Национальная Лотерея» объявила о новом миллионере. Победителем праздничного тиража № 158 лотереи «Мечталлион», приуроченного к трехлетию бренда, стал житель Челябинской области, говорится в комментарии.
«Он приобрел “счастливый” билет онлайн и выиграл 2 млн рублей», — сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
Праздничный тираж проходил в особом формате: все выигрыши были умножены на два. Это значит, что счастливый билет принес своему владельцу из Челябинской области не 1 млн, а сразу 2. Победитель пока не обратился за призом.
Ранее стало известно, что 11 россиян выиграли по 2 млн рублей в тираже лотереи «Мечталлион», общая сумма всех выигрышей превысила 232 млн рублей.
«Счастливые» билеты купили в Москве, Ивановской, Иркутской, Ленинградской, Московской и Саратовской областях, а также онлайн на сайте или в мобильном приложении. Всего выигрышными стали более миллиона билетов.