В лесах Башкирии потерялись четыре человека

По информации пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, в Белорецком районе на горе Малиновая заблудились три девушки. Еще один пропал в лесу близ села Камышлинка в Кармаскалинском районе.
«К счастью, все потерявшиеся найдены, в медицинской помощи не нуждаются», — сообщили в ведомстве.
Спасатели предупреждают, собираясь в лес или в незнакомую местность:
— сообщите родным, куда и насколько идете,
— зарядите телефон и возьмите powerbank,
— скачайте офлайн-карты местности.
Если заблудились — оставайтесь на месте и сразу звоните 112.
Ранее сообщалось, что в Башкирии за сутки потушили два природных пожара.