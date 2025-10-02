Ричмонд
В лесах Башкирии потерялись четыре человека

За сутки спасателям дважды поступала информация от заблудившихся.

Источник: Башинформ

По информации пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, в Белорецком районе на горе Малиновая заблудились три девушки. Еще один пропал в лесу близ села Камышлинка в Кармаскалинском районе.

«К счастью, все потерявшиеся найдены, в медицинской помощи не нуждаются», — сообщили в ведомстве.

Спасатели предупреждают, собираясь в лес или в незнакомую местность:

— сообщите родным, куда и насколько идете,

— зарядите телефон и возьмите powerbank,

— скачайте офлайн-карты местности.

Если заблудились — оставайтесь на месте и сразу звоните 112.

Ранее сообщалось, что в Башкирии за сутки потушили два природных пожара.