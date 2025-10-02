Самолет из Братска в Новосибирск совершил экстренную посадку в аэропорту вылета

Напомним, 29 сентября в аэропорту столицы Приангарья произошло авиационное событие. У воздушного судна «Ангары», выполняющего рейс по маршруту Иркутск — Бодайбо, при разбеге по взлетно-посадочной полосе возникли технические неисправности, в связи с чем самолет вернулся на место стоянки.