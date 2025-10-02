Самолет из Братска в Новосибирск совершил экстренную посадку в аэропорту вылета

В Иркутской области следователи устанавливают обстоятельства происшествия с воздушным судном. По предварительным данным, 1 октября самолет, следовавший из Братска в Новосибирск, по технической причине совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщают пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточного межрегионального СУТ СК России, на борту судна находились 77 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Воздушное судно благополучно произвело посадку.
Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ее ход и результаты взяты транспортной прокуратурой на контроль.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
Напомним, 29 сентября в аэропорту столицы Приангарья произошло авиационное событие. У воздушного судна «Ангары», выполняющего рейс по маршруту Иркутск — Бодайбо, при разбеге по взлетно-посадочной полосе возникли технические неисправности, в связи с чем самолет вернулся на место стоянки.