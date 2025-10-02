Более 3,5 тысяч новобранцев из Башкирии отправятся на «срочку»

В осеннюю призывную кампанию 2025 года из Башкирии к местам прохождения военной службы направят более 3,5 тысяч молодых людей. Как сообщает мэрия Уфы, службу они будут проходить во всех видах и родах войск Вооруженных Сил, а также в воинских частях других федеральных органов исполнительной власти.