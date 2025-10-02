Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 3,5 тысяч новобранцев из Башкирии отправятся на «срочку»

Из Башкирии на срочную военную службу отправят более 3,5 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В осеннюю призывную кампанию 2025 года из Башкирии к местам прохождения военной службы направят более 3,5 тысяч молодых людей. Как сообщает мэрия Уфы, службу они будут проходить во всех видах и родах войск Вооруженных Сил, а также в воинских частях других федеральных органов исполнительной власти.

Военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич подчеркнул, что военнослужащие по призыву не будут привлекаться для участия в специальной военной операции. Большинство призывников направятся в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Отправки со сборного пункта в войска начнутся в середине октября. Каждый призывник будет обеспечен комплектом обмундирования, несессером, продовольственным и вещевым имуществом.

— Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и продолжат службу по предназначению в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации. По окончанию службы они будут уволены и своевременно направлены к местам проживания, — заверили в мэрии.

В этом году призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». Призывников будут оповещать как электронными, так и бумажными повестками. Информация о направлении электронных повесток будет вноситься в общедоступный реестр, а уведомления о вручении поступят в личный кабинет на портале «Госуслуги».

В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к гражданину применяются временные ограничительные меры, которые снимаются сразу по факту прибытия в военный комиссариат. Все военнослужащие по призыву будут направлены в подразделения и продолжат службу в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.