Более 3,5 тысяч новобранцев из Башкирии отправятся на «срочку»

В осеннюю призывную кампанию 2025 года из Башкирии к местам прохождения военной службы направят более 3,5 тысяч молодых людей. Как сообщает мэрия Уфы, службу они будут проходить во всех видах и родах войск Вооруженных Сил, а также в воинских частях других федеральных органов исполнительной власти.
Военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич подчеркнул, что военнослужащие по призыву не будут привлекаться для участия в специальной военной операции. Большинство призывников направятся в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.
Отправки со сборного пункта в войска начнутся в середине октября. Каждый призывник будет обеспечен комплектом обмундирования, несессером, продовольственным и вещевым имуществом.
— Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и продолжат службу по предназначению в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации. По окончанию службы они будут уволены и своевременно направлены к местам проживания, — заверили в мэрии.
В этом году призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». Призывников будут оповещать как электронными, так и бумажными повестками. Информация о направлении электронных повесток будет вноситься в общедоступный реестр, а уведомления о вручении поступят в личный кабинет на портале «Госуслуги».
В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к гражданину применяются временные ограничительные меры, которые снимаются сразу по факту прибытия в военный комиссариат. Все военнослужащие по призыву будут направлены в подразделения и продолжат службу в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации.
