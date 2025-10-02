Хабаровчан начнут штрафовать за собак без чипа и регистрации

В Хабаровском крае с 1 октября официально утвержден порядок регистрации и учета домашних животных. Основное внимание будет уделено собакам: их владельцы теперь обязаны пройти процедуру регистрации. Ранее власти вводили рекомендации по обращению с животными, но новые правила приобрели обязательный статус.
Согласно нормам, каждая собака должна быть зарегистрирована. Для этого устанавливается микрочип. Процедура может быть бесплатной, хотя в государственных ветеринарных клиниках стоимость ранее составляла около 550 рублей. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы. До конца 2025 года допустима регистрация по существующему клейму.
Сроки постановки на учет установлены для разных категорий: щенков старше трех месяцев и взрослых собак, приобретенных после вступления постановления в силу, нужно зарегистрировать в течение 30 дней. Для животных, находившихся у владельцев до введения правил, срок регистрации продлен до конца 2026 года.
За нарушение сроков предусмотрена административная ответственность: владельцу грозит предупреждение или штраф до трех тысяч рублей.
Цель введения обязательной регистрации — упорядочить учет домашних животных, повысить ответственность владельцев и создать более безопасную среду для людей и питомцев.
Полный текст документа доступен на сайте управления ветеринарии Хабаровского края.