Хабаровчан начнут штрафовать за собак без чипа и регистрации

Согласно нормам, каждая собака должна быть зарегистрирована. Для этого устанавливается микрочип. Процедура может быть бесплатной, хотя в государственных ветеринарных клиниках стоимость ранее составляла около 550 рублей. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы. До конца 2025 года допустима регистрация по существующему клейму.