Вслед за интернетом омичи начали жаловаться на проблемы со звонками

В Омске вслед за жалобами на отсутствие мобильного интернета стали появляться жалобы на перебои с телефонной связь.
В паблике «Омск ВК» соцсети «ВКонтакте» в среду, 1 октября 2025 года, появилась анонимная жалоба на проблемы со звонками на мобильные телефоны. Как заявляет автор поста, входящие звонки не поступают на смартфоны.
«Здравствуйте, уважаемые жители нашего города. Кто проживает в районе Шебалдина и 11-й линии, у всех норм со связью? Входящие звонки не поступают на смартфоны, говорят выключен телефон. Можно дозвониться только на кнопочный, и то и как будто под водой разговариваешь. Исходящие при этом отлично работают», — заявляет аноним.
По словам омича, связь появляется редко, хотя интернет работает.
«Как будто глушат входящие звонки», — заключает автор жалобы.
В комментариях к посту другие омичи также оставили свои жалобы на плохую связь, указав уже другие районы города.
Также под постом один из операторов связи прокомментировал ситуацию, заявив, что ограничения в доступности услуг связи действительно могут быть. Они направлены на безопасность, а оператор никак не может на это повлиять.
«Ограничения обусловлены мерами безопасности. Мы не можем повлиять на снятие ограничений, и их сроки нам неизвестны. Однако мы очень рассчитываем на восстановление сервиса в ближайшее время», — указано в комментарии.
Напомним, что массовые жалобы на отсутствие в Омске мобильного интернета появились в начале июня 2025 года. Через некоторое время связь была восстановлена, но потом частые сбои мобильного интернета наблюдались точечно и наблюдаются до сих пор. В Минцифры Омской области объяснили сбои в работе мобильного интернета мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности, рекомендовав жителям пользоваться открытыми точками доступа Wi-Fi.