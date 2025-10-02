Вслед за интернетом омичи начали жаловаться на проблемы со звонками

«Здравствуйте, уважаемые жители нашего города. Кто проживает в районе Шебалдина и 11-й линии, у всех норм со связью? Входящие звонки не поступают на смартфоны, говорят выключен телефон. Можно дозвониться только на кнопочный, и то и как будто под водой разговариваешь. Исходящие при этом отлично работают», — заявляет аноним.