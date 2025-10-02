Власти Екатеринбурга отказались от строительства парковки под площадью 1905 года

В мэрии Екатеринбурга официально подтвердили, что строительство подземной парковки под площадью 1905 года в ближайшие годы не планируется. Её исключили из Генплана города до 2045 года. Ответ вице-мэра Рустама Галямова опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских в своих соцсетях.