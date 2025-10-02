Ричмонд
Власти Екатеринбурга отказались от строительства парковки под площадью 1905 года

Под площадью 1905 года в Екатеринбурге не будет парковки как минимум 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Екатеринбурга официально подтвердили, что строительство подземной парковки под площадью 1905 года в ближайшие годы не планируется. Её исключили из Генплана города до 2045 года. Ответ вице-мэра Рустама Галямова опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских в своих соцсетях.

Инициативу по возведению многоуровневого паркинга изучалась при предыдущем мэре, но результаты тех обсуждений так и не стали публичными. Чтобы прояснить ситуацию, депутат обратился в городскую администрацию за актуальным ответом.

Ответ чиновников был однозначным: необходимости в проектировании и строительстве такого паркинга город не видит.

— Злые языки, конечно, могут сострить, что администрация не хочет ущемить коммерческие интересы владельцев соседнего ТЦ, в котором можно оставить авто за деньги, — написал Андрей Альшевских.

Однако депутат призывает воздержаться от подобных суждений и доверять решениям тех, кто отвечает за развитие Екатеринбурга.