В Японии медведь залез в окно и напал на мужчину

В японском городе Мияко в префектуре Иватэ медведь напал на 78-летнего фермера, сообщает The Japan News.
Отмечается, что зверь ростом около 120 сантиметров проник в сарай через окно в тот момент, когда мужчина молол рис. Животное поцарапало ему верхнюю часть левой руки, после чего скрылось в горах.
Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Полиция обратилась к жителям с призывом сохранять осторожность, передает издание.
Ранее в японской префектуре Хоккайдо медведь напал на туриста, совершавшего восхождение на вулкан Раусу. Двое мужчин около 20 лет поднимались на пик высотой 1661 метр, когда на одного из них напал хищник и утащил в лес на глазах у его товарища.
Япония столкнулась с беспрецедентной волной нападения медведей на людей, которая достигла критического уровня и вызывает панику среди населения. В ответ на растущую угрозу правительство Японии 2 сентября упростило законодательство, разрешив отстрел медведей в густонаселенных районах. Теперь местные чиновники могут напрямую обращаться к охотникам, минуя процедуру обращения в полицию.