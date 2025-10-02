В октябре омичей ждут яркие космические явления

Особое внимание астрономов и любителей ночного неба привлекает метеорный поток Дракониды. В ночь на 9 октября омичи смогут увидеть до 15 «падающих звёзд» в час. Этот поток связан с кометой 21P/Джакобини — Циннера и отличается тем, что виден далеко не каждый год. Свой романтический образ Дракониды получили благодаря созвездию Дракона, где находится радиант — точка, из которой, как кажется, вылетают метеоры.