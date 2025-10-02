В октябре омичей ждут яркие космические явления

Октябрь — хорошее время для наблюдений за звёздами и планетами. Дни становятся короче, и темнеет раньше, что создаёт больше возможностей увидеть астрономические явления.
7 октября жителей региона ждёт полнолуние, которое совпадёт с суперлунием. Луна в эти дни будет казаться заметно ярче и крупнее обычного.
Особое внимание астрономов и любителей ночного неба привлекает метеорный поток Дракониды. В ночь на 9 октября омичи смогут увидеть до 15 «падающих звёзд» в час. Этот поток связан с кометой 21P/Джакобини — Циннера и отличается тем, что виден далеко не каждый год. Свой романтический образ Дракониды получили благодаря созвездию Дракона, где находится радиант — точка, из которой, как кажется, вылетают метеоры.
С 20 по 21 октября можно будет наблюдать пик метеорного потока Ориониды — до 20 «падающих звёзд» в час.
Для наилучших наблюдений специалисты советуют отъехать подальше от городских огней. Вдалеке от засветки ярких ламп и рекламы космическое зрелище станет заметнее, а открытый горизонт позволит увидеть всю красоту метеорного потока.