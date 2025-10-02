Ричмонд
Индийская актриса Хаяти и ее муж напали на служанку и попытались снять ее голой

В Индии актрису Димпл Хаяти и ее мужа Дэвида арестовали за издевательства над молодой служанкой. Супружеская пара напала на 22-лентюю Приянку Бибар и пытались заснять ее голой. Об этом сообщает News18 India.

Уточняется, что девушка приехала в Хайдарабад 22 сентября и обратилась в службу по трудоустройству. В тот же день ей предложили работу служанки в доме Хаяти, и она согласилась. По словам Бибар, издевательства начались сразу же. Супружеская пара плохо кормила девушку и постоянно ее оскорбляла.

29 сентября между ними и служанкой произошел очередной конфликт, в ходе которого девушка попыталась снять происходящее на камеру. Дэвид отобрал у нее смартфон и разбил, после чего напал на служанку и порвал на ней платье. Бибар также утверждает, что работодатели пытались заснять ее голой.

Полиция возбудила уголовное дело, актрису и ее мужа арестовали, передает портал.

В феврале судью ООН Лидию Мугамбе обвинили в «использовании своего статуса» по отношению к студентке Оксфорда из Уганды. Девушка работала у нее дома в качестве рабыни. Кроме того, в сговор с судьей ООН вступил заместитель верховного комиссара Джон Леонард Мугервой.

