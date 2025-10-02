Индийская актриса Хаяти и ее муж напали на служанку и попытались снять ее голой

29 сентября между ними и служанкой произошел очередной конфликт, в ходе которого девушка попыталась снять происходящее на камеру. Дэвид отобрал у нее смартфон и разбил, после чего напал на служанку и порвал на ней платье. Бибар также утверждает, что работодатели пытались заснять ее голой.