Зоосад «Приамурский» в Хабаровске переходит на новое расписание

Гости могут самостоятельно гулять по зоосаду или заказать экскурсии: «Четвероногие рядовые» — о фронтовых животных, которые воевали и совершали подвиги. «По страницам Красной книги» — о том, что такое Красная книга, какие животные в нее занесены и что можно сделать для их сохранения в природе. «Урочище Амбы» — о традициях и обычаях нанайского народа. Обзорная экскурсия по зоосаду «Приамурский». «В гостях у Потапыча» — о семействе медвежьих.