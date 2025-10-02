Зоосад «Приамурский» в Хабаровске переходит на новое расписание

Зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева перешёл на осенне-зимний режим работы. С октября по 31 марта рабочий день будет продолжаться до 18:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Посетителей Приамурского зоосада предупредили о смене графика работы с октября. Зоосад работает с 10:00 до 18:00. Касса — до 17:00. Купить билеты можно онлайн по ссылке. Побывать на экскурсии и полюбоваться питомцами можно шесть дней в неделю, со вторника по воскресенье. Понедельник — выходной день.
Гости могут самостоятельно гулять по зоосаду или заказать экскурсии: «Четвероногие рядовые» — о фронтовых животных, которые воевали и совершали подвиги. «По страницам Красной книги» — о том, что такое Красная книга, какие животные в нее занесены и что можно сделать для их сохранения в природе. «Урочище Амбы» — о традициях и обычаях нанайского народа. Обзорная экскурсия по зоосаду «Приамурский». «В гостях у Потапыча» — о семействе медвежьих.