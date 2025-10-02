Ричмонд
В Братске экстренно сел самолет с 77 пассажирами

1 октября 2025 года самолет, выполнявший рейс по маршруту «Братск — Новосибирск», был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за возникшей технической неисправности. На момент инцидента на борту находились 77 пассажиров и 4 члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

