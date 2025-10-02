Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летучая мышь залетела в корпус «Школы 800» в Верхних Печерах

Летучая мышь залетела в корпус «Школы 800» в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде.

Источник: "Школа 800" / Ольга Власова

Двухцветного кожана заметили ученики в коридоре и рассказали об этом учителям.

Вероятнее всего, нежданный гость хотел устроиться на зимовку в школе, однако там посчитали, что найти покой в шумных коридорах он вряд ли сможет.

Учитель биологии Ольга Власова организовала для малыша временный приют в уютной коробке в кабинете географии. А после того, как посоветовалась со специалистами, выяснила, что летучая мышь слишком худая и в таком состоянии зимовку может не пережить.

В итоге учитель биологии Алина Ибрагимова из Автозаводского района, узнав об этой истории, предложила свою помощь и хотела взять кроху себе на передержку. Однако после было решено отправить малыша в Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке. Туда он отправиться уже на этой неделе.

«Мышь в надёжных руках. Поел. Чувствует себя уверенно», — отметила Ольга Власова.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что орнитолог Баранов рассказал, какие птицы обитают в Нижегородской области.