Летучая мышь залетела в корпус «Школы 800» в Верхних Печерах

В итоге учитель биологии Алина Ибрагимова из Автозаводского района, узнав об этой истории, предложила свою помощь и хотела взять кроху себе на передержку. Однако после было решено отправить малыша в Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке. Туда он отправиться уже на этой неделе.