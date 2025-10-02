Летучая мышь залетела в корпус «Школы 800» в Верхних Печерах

Двухцветного кожана заметили ученики в коридоре и рассказали об этом учителям.
Вероятнее всего, нежданный гость хотел устроиться на зимовку в школе, однако там посчитали, что найти покой в шумных коридорах он вряд ли сможет.
Учитель биологии Ольга Власова организовала для малыша временный приют в уютной коробке в кабинете географии. А после того, как посоветовалась со специалистами, выяснила, что летучая мышь слишком худая и в таком состоянии зимовку может не пережить.
В итоге учитель биологии Алина Ибрагимова из Автозаводского района, узнав об этой истории, предложила свою помощь и хотела взять кроху себе на передержку. Однако после было решено отправить малыша в Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке. Туда он отправиться уже на этой неделе.
«Мышь в надёжных руках. Поел. Чувствует себя уверенно», — отметила Ольга Власова.
