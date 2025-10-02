Движение на одной из улиц Владивостока перекроют на ночь из-за строительства газопровода

Ночью 3 октября во Владивостоке временно ограничат движение автотранспорта на участке улицы 2-я Шоссейная в районе пересечения с улицей Лермонтова. Причина — проведение строительно-монтажных работ по прокладке газопровода к муниципальной котельной № 61, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Ограничение движения будет действовать с 00:00 до 6:00. Власти города просят водителей и жителей отнестись к временным неудобствам с пониманием.
Отмечается, что в рамках программы по переводу котельных Владивостока на природный газ в 2024 году уже построено свыше четырёх километров распределительного газопровода к котельной № 61 и более трёх километров — к котельной № 79.