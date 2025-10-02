Суд не стал рассматривать дело писательницы Горалик о пропаганде ЛГБТ*

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пресненский суд Москвы не стал рассматривать протокол на журналистку и писательницу Линор Горалик (Юлия Горалик)** за пропаганду ЛГБТ*-отношений (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Суд вернул протокол составителю», — сказано в материалах.
Как правило, решения о возврате связаны с нарушениями, допущенными при составлении протокола. Как отмечается в данных суда, пока обратно дело не поступало.
Протокол в отношении Горалик был составлен по части 8 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда ЛГБТ*-отношений среди несовершеннолетних, совершенная иностранным гражданином или лицом без гражданства с применением СМИ или сети).
Горалик** признали иноагентом в августе 2023 года. Как было указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, писательница выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла мнения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, в том числе о действиях Вооруженных сил РФ, осуществляла пропаганду ЛГБТ*.
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.