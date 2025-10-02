Суд не стал рассматривать дело писательницы Горалик о пропаганде ЛГБТ*

Горалик** признали иноагентом в августе 2023 года. Как было указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, писательница выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла мнения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, в том числе о действиях Вооруженных сил РФ, осуществляла пропаганду ЛГБТ*.