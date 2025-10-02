В Омской области пройдут похороны погибшего на СВО матроса

«Уважаемые земляки, жители Знаменского района! С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что 15 апреля 2025 года при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Иохим Виктор Яковлевич, 19.04.1970 года рождения. Виктор навсегда останется в нашей памяти, как человек долга, истинный патриот Родины», — говорится в некрологе на официальной странице администрации Знаменского района в соцсети «Вконтакте».