В Омской области пройдут похороны погибшего на СВО матроса

Житель Знаменского района Виктор Иохим не вернулся из боя в апреле этого года.

Источник: Комсомольская правда

Скорбная весть пришла из Знаменского района. В селе Бутаково простятся с гвардии матросом Виктором Иохимом, погибшим в ходе проведения специальной военной операции.

«Уважаемые земляки, жители Знаменского района! С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что 15 апреля 2025 года при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Иохим Виктор Яковлевич, 19.04.1970 года рождения. Виктор навсегда останется в нашей памяти, как человек долга, истинный патриот Родины», — говорится в некрологе на официальной странице администрации Знаменского района в соцсети «Вконтакте».

Также сообщается о дате прощания с гвардии матросом Виктором Иохимом. Оно состоится 3 октября 2025 года, в селе Бутаково. Начало митинга запланировано на 13 часов 40 минут.

Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Яковлевича.