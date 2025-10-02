Обезьяна в подгузнике напала на менеджера магазина «Ценалом» в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Необычный инцидент произошел в красноярском магазине бытовой техники «Ценалом», сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
Покупатели зашли в магазин с ручной обезьянкой, спрятанной в сумке. Пока хозяева отвлеклись, животное сумело расстегнуть замок переноски и выбежало в торговый зал.
В этот момент менеджер магазина распаковывал новую микроволновую печь. Обезьянка внезапно запрыгнула ему на голову, укусила за ухо и оставила несколько царапин. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Пока сотрудник отбивался от неожиданного «гостя», хозяин животного бегал по залу, пытаясь поймать зверька.