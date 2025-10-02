Ричмонд
Школьники в Новосибирске могут перейти на короткую неделю и начинать учиться позже

НОВОСИБИРСК, 2 октября, ФедералПресс. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, который предлагает перенести начало школьных занятий на 9:00 утра. Документ также предполагает введение пятидневной учебной недели для всех российских школьников. Законопроект уже размещен в электронной базе Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

«С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания законопроектом предлагается установить пятидневную учебную (рабочую) неделю и время начала занятий не ранее 9 часов утра», — указано в пояснительной записке.

Также законопроект предусматривает организацию внеучебных мероприятий в выходные и праздничные дни, включая культурные, спортивные и воспитательные события, которые не входят в учебный план и проводятся в формате, отличном от стандартных уроков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что чрезмерный объем учебной программы в школах мешает учащимся полноценно участвовать в различных секциях и кружках, а выполнение домашних заданий зачастую становится формальным. Минпросвещения рекомендует школьникам тратить на выполнение домашних заданий не более 3,5 часов в день.

Напомним, редакция писала о том, что дарят педагогам в школах на День учителя. Некоторые обходятся коробкой конфет, а кто-то дарит по 5000 рублей.

