Школьники в Новосибирске могут перейти на короткую неделю и начинать учиться позже

«С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания законопроектом предлагается установить пятидневную учебную (рабочую) неделю и время начала занятий не ранее 9 часов утра», — указано в пояснительной записке.
Также законопроект предусматривает организацию внеучебных мероприятий в выходные и праздничные дни, включая культурные, спортивные и воспитательные события, которые не входят в учебный план и проводятся в формате, отличном от стандартных уроков.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что чрезмерный объем учебной программы в школах мешает учащимся полноценно участвовать в различных секциях и кружках, а выполнение домашних заданий зачастую становится формальным. Минпросвещения рекомендует школьникам тратить на выполнение домашних заданий не более 3,5 часов в день.
