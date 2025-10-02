О туризме в Хабаровском крае расскажут на фестивале «АмурФест. Осень»

Шанс ближе познакомиться с туристическим потенциалом Хабаровского края выпадет всем желающим на фестивале-ярмарке «АмурФест. Осень», который состоится уже в эти выходные. Туристский информационный центр края представит главные достопримечательности, маршруты и культурные объекты.
Мероприятие пройдет с 4 по 5 октября на площади Ленина в Хабаровске. В течение двух дней эксперты будут рассказывать хабаровчанам о богатой истории региона, а также знакомить их с популярными туристическими маршрутами. В стороне не останутся и дети.
«Для юных гостей подготовлена особая программа: раскраски и кроссворды, которые в игровой форме познакомят с богатствами дальневосточной земли», — отметили в министерстве туризма края.
На фестивале гости смогут ознакомиться с предложениями ведущих туроператоров, а родители и педагоги — получить специальные сертификаты на скидку до 10 000 рублей на школьные туры. Зоосад «Приамурский» проведет викторины и мастер-классы по оригами. Также в продаже будут доступны сувениры проекта «Заповедное Приамурье».
В минтуризма отметили, что «АмурФест. Осень» станет ключевой площадкой для тех, кто хочет открыть край с новой стороны, увидеть природное и культурное разнообразие региона и увезти с собой частичку его самобытности.
Напомним, фестиваль организован при поддержке правительства края в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.