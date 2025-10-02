О туризме в Хабаровском крае расскажут на фестивале «АмурФест. Осень»

Мероприятие пройдет с 4 по 5 октября на площади Ленина в Хабаровске. В течение двух дней эксперты будут рассказывать хабаровчанам о богатой истории региона, а также знакомить их с популярными туристическими маршрутами. В стороне не останутся и дети.