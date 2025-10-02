Начальника новосибирской ГАИ наказали за рост ДТП

Начальника Госавтоинспекции Новосибирской области Александра Бабенкова и еще 17 сотрудников ведомства привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на собственный источник.
Прокурорская проверка была инициирована в связи с увеличением числа ДТП в первом полугодии текущего года. Правоохранительные органы выявили ненадлежащий контроль за устранением владельцами дорог выявленных нарушений, а также отсутствие мер по установлению виновных в ненормативном состоянии дорожного покрытия и причинах аварийности. Кроме того, отмечены недостатки в рассмотрении обращений граждан по вопросам состояния дорог.
Собеседник сообщил, что в подразделениях ДПС были зафиксированы случаи волокиты и неправильного оформления материалов административных дел сотрудниками ГАИ, а также другие нарушения.
Среди причин, способствующих увеличению числа ДТП, упоминаются «некомплект сотрудников ГАИ» и «неэффективная работа по воспитанию и сбережению личного состава».
По итогам полугодия в регионе произошло 1410 ДТП, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате аварий погибли 117 человек (+21,9%), ранено 1670 (+21,9%). По предварительным данным за девять месяцев этого года, зафиксировано 2226 ДТП (+12,8%), количество погибших составило 192 (+1,1%), а число раненых — 2640 (-9,9%).
РБК Новосибирск направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области и ожидает ответ для дальнейшего освещения ситуации.
