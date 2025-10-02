Начальника новосибирской ГАИ наказали за рост ДТП

По итогам полугодия в регионе произошло 1410 ДТП, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате аварий погибли 117 человек (+21,9%), ранено 1670 (+21,9%). По предварительным данным за девять месяцев этого года, зафиксировано 2226 ДТП (+12,8%), количество погибших составило 192 (+1,1%), а число раненых — 2640 (-9,9%).