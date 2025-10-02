Минтранс назвал причины увеличения стоимости проезда по маршрутам Иркутск-Берёзовый

С 1 октября цена за проезд по маршрутам № 454 и № 455 Иркутск-Березовый увеличилась до 65 рублей. Корр. ИА IrkutskMedia уточнил в Минтрансе Иркутской области причины изменения стоимости перевозок. Как сообщили в министерстве, перевозки на указанном общественном транспорте осуществляются по нерегулируемому тарифу. Это означает, что перевозчик может самостоятельно устанавливать цены за проезд.
В Минтрансе также уточнили, что стоимость проезда на маршруте № 454 «Микрорайон Березовый — Областная больница» увеличилась из-за того, что по просьбам жителей микрорайона Берёзовый изменилась схема проезда. Ранее транспорт ходил из Березового через микрорайон Зеленый Берег в Юбилейный, теперь — до Центрального рынка. Продолжительность маршрута увеличилась практически вдвое. Также в числе причин повысить стоимость проезда на общественном транспорте отмечается рост цен на горюче-смазочные материалы, шины и запчасти для транспорта.
При этом по Иркутску цена проезда в указанных маршрутах составляет 40 рублей с 6.00 до 20.00 и 45 рублей после 20.00. Из Березового в Иркутск до Центрального рынка также ходит общественный транспорт по маршруту № 456. Стоимость проезда в нем составляет 65 рублей.
Ранее агентство не раз сообщало о проблемах в работе общественного транспорта по маршрутам Иркутск — микрорайон Березовый. Так, в 2023 году ИА IrkutskMedia публиковало материал о том, что жители микрорайона Березовый жалуются на работу общественного транспорта. Как выехать из района, так и добраться до него со временем становится все сложнее — по словам горожан, ожидать маршрутку иногда приходится часами, на остановках скапливаются толпы народа, а подходящий транспорт забивается до отказа уже на конечной. В первую очередь недовольство людей обрушивается на практически единственного перевозчика маршрута Березовый-Иркутск ООО «СЛАВА», который, по их мнению, не справляется с пассажиропотоком.
Также напоминаем, что в 2024 году сотрудники прокуратуры начали проверку по факту больших очередей на маршрутный транспорт в микрорайоне «Березовый» Маркова Иркутского района. В очередной раз о проблемной ситуации написали СМИ. Местные жители вынуждены долгое время стоять на улице в ожидании своей посадки в общественный транспорт.