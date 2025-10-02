Минтранс назвал причины увеличения стоимости проезда по маршрутам Иркутск-Берёзовый

Ранее агентство не раз сообщало о проблемах в работе общественного транспорта по маршрутам Иркутск — микрорайон Березовый. Так, в 2023 году ИА IrkutskMedia публиковало материал о том, что жители микрорайона Березовый жалуются на работу общественного транспорта. Как выехать из района, так и добраться до него со временем становится все сложнее — по словам горожан, ожидать маршрутку иногда приходится часами, на остановках скапливаются толпы народа, а подходящий транспорт забивается до отказа уже на конечной. В первую очередь недовольство людей обрушивается на практически единственного перевозчика маршрута Березовый-Иркутск ООО «СЛАВА», который, по их мнению, не справляется с пассажиропотоком.