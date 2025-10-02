ABC: Два самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа произошло столкновение двух самолетов, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает ABC News.
По данным телеканала, правое крыло одного лайнера задело носовую часть другого. Оба воздушных судна принадлежат авиакомпании Delta Air Lines.
Ранее самолет Boeing 747, на котором президент США Дональд Трамп летел в Лондон, чуть не столкнулся с пассажирским бортом авиакомпании Spirit Airlines в небе над Нью-Йорком. Авиадиспетчеры, заметив угрозу, связались с гражданским лайнером и приказали изменить курс. Однако бывали случаи, когда опасное сближение приводило к столкновению самолетов и многочисленным жертвам. Какие подобные авиакатастрофы происходили ранее — в материале «Вечерней Москвы».
Пилота Сергея Белова, посадившего сломанный пассажирский самолет в поле в 2023 году, обвиняют в нарушении правил безопасности. Два года он проходил всего лишь свидетелем по этому делу. Почему летчика, спасшего более 160 человек, решили отправить под суд — в материале «Вечерней Москвы».