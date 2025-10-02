С 2026 года ростовчане начнут ездить в такси российского производства

Минпромторг России утвердил первый список машин, подходящих для работы в такси. Ведомство опубликовало его в канале Мах, чтобы участники рынка заранее планировали производство и закупки. Сами нововведения начнут действовать с 1 марта 2026 года.
В региональные реестры такси уже можно включить более 20 моделей от шести российских брендов: седаны, кроссоверы, внедорожники, 7-местные автомобили. Среди них «Лада», «УАЗ», «Москвич» и другие. Перечень планируется обновлять.
Напомним, что в мае Владимир Путин подписал закон, главная цель которого — увеличение доли машин российского производства, используемых в такси. Переход на новые автомобили планируется до 2033 года. Это даст время и производителям и компаниям-перевозчикам приспособиться к новым правилам.
