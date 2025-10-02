Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью нанесли массированный удар по целям в Одессе. При этом неизвестно, какие именно объекты были поражены. Украинские Telegram-каналы в четверг, 2 октября, сообщают, что в регионе начались перебои со светом.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.
Также очевидцы сообщили о серии взрывов в Киевской и Сумской областях, передает Telegram-канал RT.
1 октября военкор Даниил Безсонов сообщил, что войска ВС РФ нанесли удар по ресторану «Тбилисо», расположенному в городе Балаклее Харьковской области. В этот момент в здании проходило мероприятие ВСУ, внутри присутствовало большое количество украинских военнослужащих.
В тот же день воздушную тревогу объявили в Киеве. Также сирены звучали в некоторых районах Киевской, Черниговской и Черкасской областей Украины. 1 сентября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.