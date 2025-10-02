Ричмонд
Свыше 5 тысяч туристов приехали в Алматы перед матчем «Кайрата» и мадридского «Реала»

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. Национальная компания Kazakh Tourism посчитала, сколько туристов посетили матч «Кайрата» и мадридского «Реала» в Алматы.

Источник: Пресс-служба ФК "Кайрат"

С 28 по 30 сентября в информационной системе eQonaq зарегистрировался 5 221 турист. Возглавил топ-стран Китай, из Поднебесной в Казахстан приехал 1411 человек.

Следом идет Россия — 969 официально зарегистрированных туристов. А также:

  • Индия — 365;
  • Южная Корея — 249;
  • Узбекистан — 246.

В среднем, они принесли экономике Алматы 7,8 миллионов долларов, сообщили в Kazakh Tourism. Но это только те, кто официально проживал в гостиницах и других местах. Есть еще квартиры в аренду, родственники у некоторых туристов и так далее. Так что цифра может вырасти, сообщают в Нацкомпании.

Матч между «Кайратом» и мадридским «Реалом» прошел 30 сентября на Центральном стадионе мегаполиса. Итоговый счет игры — 0:5 в пользу гостей.