Свыше 5 тысяч туристов приехали в Алматы перед матчем «Кайрата» и мадридского «Реала»

С 28 по 30 сентября в информационной системе eQonaq зарегистрировался 5 221 турист. Возглавил топ-стран Китай, из Поднебесной в Казахстан приехал 1411 человек.
Следом идет Россия — 969 официально зарегистрированных туристов. А также:
- Индия — 365;
- Южная Корея — 249;
- Узбекистан — 246.
В среднем, они принесли экономике Алматы 7,8 миллионов долларов, сообщили в Kazakh Tourism. Но это только те, кто официально проживал в гостиницах и других местах. Есть еще квартиры в аренду, родственники у некоторых туристов и так далее. Так что цифра может вырасти, сообщают в Нацкомпании.
Матч между «Кайратом» и мадридским «Реалом» прошел 30 сентября на Центральном стадионе мегаполиса. Итоговый счет игры — 0:5 в пользу гостей.