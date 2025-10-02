Омский ГАУ укрепляет евразийские связи: неделя прорывных соглашений в Кыргызстане

Начальник отдела международных связей Омского ГАУ Анастасия Крикливая вместе с коллегами (Анной Мироновой, заместителем отдела стран СНГ, Балтии и Грузии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова; Натальей Королёвой, директором Центра международной образовательной деятельности Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова и Константином Кабановым, заведующим отделением рекрутинга и международного продвижения Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) выступила в прямом эфире радиостанции Sputnik Кыргызстан, где подробно рассказала абитуриентам о правилах приема в омский вуз и особенностях обучения и зачисления иностранных студентов.