Омский ГАУ укрепляет евразийские связи: неделя прорывных соглашений в Кыргызстане

Делегация Омского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина провела насыщенную неделю в Бишкеке. С 23 по 27 сентября Омский ГАУ представил свои образовательные программы и укрепил партнерские связи в Кыргызстане в рамках реализации национального проекта «Экспорт образования» и инициатив Университета Шанхайской организации сотрудничества.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Рабочий визит начался с переговоров в Кыргызском национальном аграрном университете им. К. И. Скрябина. По итогам встречи стороны договорились о запуске программы двойных дипломов по агрономии, развитию сетевого обучения по ветеринарии и совместной научной деятельности. Также подписано соглашение о сотрудничестве в рамках УШОС, а Омский ГАУ приглашен вступить в Российско-киргызский консорциум аграрных университетов.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Начальник отдела международных связей Омского ГАУ Анастасия Крикливая вместе с коллегами (Анной Мироновой, заместителем отдела стран СНГ, Балтии и Грузии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова; Натальей Королёвой, директором Центра международной образовательной деятельности Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова и Константином Кабановым, заведующим отделением рекрутинга и международного продвижения Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) выступила в прямом эфире радиостанции Sputnik Кыргызстан, где подробно рассказала абитуриентам о правилах приема в омский вуз и особенностях обучения и зачисления иностранных студентов.
На X Международной выставке Евразийского образования в Национальной библиотеке Кыргызстана тысячи школьников и лицеистов познакомились с возможностями поступления в омский вуз. Особенно востребованы оказались программы по ветеринарии — посетители с интересом наблюдали как работает интерактивная площадка. На демонстрационном образце все желающие смогли наложить швы с использованием настоящих ветеринарных инструментов на искусственной коже.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Особое внимание было уделено кадровым вызовам аграрного сектора. На круглом столе при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Омский ГАУ предложил модель адресного кураторства профильных учебных заведений. В результате был подписан проект соглашения с профессиональным лицеем № 43 имени Б. С. Шаршенбаева по шести направлениям: ветеринария, зоотехния, агрономия, биотехнология, технологии продуктов питания и агроинженерия. Стороны договорились о проведении совместных профориентационных мероприятий, олимпиад и конкурсов в 2025—2026 годах.