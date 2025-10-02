Лимит на подарки учителям хотят пересмотреть: в Госдуме назвали устаревшей сумму в 3 тысячи рублей

Парламентарий в беседе с РИА Новости выразила мнение, что действующая норма устарела. Она пояснила, что установленный лимит был актуален для начала 2000-х годов, когда его впервые закрепили. По словам депутата, в настоящее время сумма в три тысячи рублей не соответствует экономическим реалиям страны.