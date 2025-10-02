Лимит на подарки учителям хотят пересмотреть: в Госдуме назвали устаревшей сумму в 3 тысячи рублей

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что в России разрешено дарить учителям подарки стоимостью до трех тысяч рублей. При этом она отметила, что предельный размер может быть пересмотрен.
Парламентарий в беседе с РИА Новости выразила мнение, что действующая норма устарела. Она пояснила, что установленный лимит был актуален для начала 2000-х годов, когда его впервые закрепили. По словам депутата, в настоящее время сумма в три тысячи рублей не соответствует экономическим реалиям страны.
«Я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена», — заключила Буцкая.
Ранее в Госдуме предложили повысить лимит на стоимость подарков для учителей и врачей. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркивает, что ограничение фактически не соблюдается, так как, к примеру, цены на цветы — особенно к 1 сентября или на выпускные — значительно возрастают.