Соединенные Штаты Америки не готовы к войне с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
По его словам, все видят, что российские вооруженные силы продолжают расти, обучение военнослужащих проходит очень тщательно и дисциплина в войсках России очень хорошая.
«Я бы сказал, что нынешнее руководство превосходно. Мы не готовы к войне с ними», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что в политическом руководстве Вашингтона понимают опасность, сложившуюся в отношениях с Москвой. Поэтому будет стремиться к тому, чтобы не довести противостояние до полноценного вооруженного конфликта с применением стратегического вооружения.
Ранее, комментируя последние заявления министра обороны США Пита Хэгсета, Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, объяснил, почему Пентагон пригрозил России войной, но боится ее объявить. Также специалист констатировал — Запад пойдет на все, чтобы продолжать конфликт на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал фразу главы Пентагона Пита Хегсета «хочешь мира — готовься к войне». Песков заметил, что Россия тоже укрепляет свою оборону, но в отличие от других стран является ярой сторонницей мира.