«2100 рублей — это не предел». Мингорисполком планирует повысить зарплаты медработников

Мингорисполком высказался о повышении зарплат медработников.

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме на «Радио-Минск» высказались о повышении зарплат медицинских работников, пишет агентство «Минск-Новости».

Так, по словам замглавы Мингорисполкома Андрея Стригельского, существующая средняя зарплата медсестер в Минске должна вырасти.

— В настоящее время средняя заработная плата медицинских сестер превысила 2100 рублей. Конечно, это не предел, — прокомментировал чиновник.

Стригельский рассказал, что Мингорисполком совместно с Минздравом ведут работу для повышения уровня зарплат медработников. И отметил, что зарплаты этой категории бюджетников вырастут еще в 2025-м.

— Планы есть уже в текущем году: для этого зарезервированы определенные средства в бюджете Минска, — пояснил он.

Отдельно замглавы Мингорисполкома сказал о зарплатах минских врачей, заметив, что их доходы находятся на достаточно высоком уровне. Так, средняя зарплата врачебного персонала в Минске приблизилась к отметке в 3600 рублей. Такие зарплаты — у врачей высокой квалификации, которые выполняют высокотехнологичные оперативные вмешательства.

— Около 15% врачей в поликлиниках — люди пенсионного возраста, — подытожил представитель Мингорисполкома.

Ранее премьер Турчин высказался о повышении зарплат белорусов: «Люди должны получать больше — это очевидно».

Еще «Беларусбанк» отменил комиссию за переводы денег между своими картами.