«2100 рублей — это не предел». Мингорисполком планирует повысить зарплаты медработников

Отдельно замглавы Мингорисполкома сказал о зарплатах минских врачей, заметив, что их доходы находятся на достаточно высоком уровне. Так, средняя зарплата врачебного персонала в Минске приблизилась к отметке в 3600 рублей. Такие зарплаты — у врачей высокой квалификации, которые выполняют высокотехнологичные оперативные вмешательства.