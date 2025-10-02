Ричмонд
Переселенцы с Украины переезжают в Крым семьями, заявил Константинов

Константинов: переселенцы с Украины и из новых регионов России переезжают в Крым.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Переселенцы с территории Украины и из новых регионов России переезжают в Крым целыми семьями, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Переселенцы с территории Украины и из новых исторических регионов России переезжают в Крым целыми семьями, находят здесь работу, возможности для развития и обустройства, устраивают в детсады и школы своих детей», — сказал агентству Константинов.

В частности, по словам главы крымского парламента, из семей, приехавших в Крым из новых субъектов России, в образовательные учреждения республики зачислены почти 5 тысяч детей: в детские сады — 561, в школы — 2717, в высшие учебные заведения — 980, в учреждения СПО (среднего профессионального образования) — 715.

«При этом из семей, прибывших в Крым с территории Украины, в наши детские сады зачислены 102 человека, в школы — 378, в учреждения СПО — 18, в вузы — 77», — подчеркнул Константинов.