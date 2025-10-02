Переселенцы с Украины переезжают в Крым семьями, заявил Константинов

В частности, по словам главы крымского парламента, из семей, приехавших в Крым из новых субъектов России, в образовательные учреждения республики зачислены почти 5 тысяч детей: в детские сады — 561, в школы — 2717, в высшие учебные заведения — 980, в учреждения СПО (среднего профессионального образования) — 715.