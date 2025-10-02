Ричмонд
DM: В Британии уволили уборщицу, тайно работавшую по 17 часов в сутки

В Великобритании уборщица 16 лет тайно совмещала работу в парламенте и Deutsche Bank. Она работала по 17 часов в сутки. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что женщина с 2008 по 2024 год работала пять дней в неделю с 8:00 до 17:00 в Deutsche Bank, а с 22:00 до 6:00 — в здании парламента Великобритании. Когда работодатели узнали, что уборщица совмещает две работы, они ее уволили.

Женщина пыталась оспорить это решение через суд. Она утверждала, что успевает отдыхать в свои выходные. Все иски уборщицы были отклонены, а увольнение суд признал законным, передает газета.

До этого в Индии актрису Димпл Хаяти и ее мужа Дэвида арестовали за издевательства над служанкой. Супружеская пара напала на 22-лентюю Приянку Бибар и пытались заснять ее голой. По словам Бибар, издевательства начались сразу же. Супружеская пара плохо кормила девушку и постоянно ее оскорбляла.

Судью Организации Объединенных Наций Лидию Мугамбе обвинили в «использовании своего статуса» по отношению к студентке Оксфорда из Уганды. Девушка работала у нее дома в качестве рабыни.