Штрафы планируют поднять в Приморье

Проект закона о повышении штрафов за незаконную торговлю вынесли на общественное обсуждение в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU. Автором законопроекта выступил председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

Источник: ДЕЙТА

По его мнению, необходимость пересмотра санкций связана с тем, что действующие размеры штрафов не менялись с 2020 года и утратили эффективность. В настоящее время граждане платят от 500 до 1500 рублей, должностные лица — от 3 до 5 тысяч рублей за незаконную торговлю.

«За период с 2020 по 2025 год накопленный уровень инфляции в Российской Федерации составил более 55%, что привело к снижению реального воздействия штрафных санкций и, как следствие, к ослаблению их превентивной функции», — пишет автор законопроекта.

Остро проблема проявляется в предновогодний период и накануне 8 Марта, когда массово появляются нелегальные торговцы елями и цветами. Их деятельность наносит ущерб законопослушным предпринимателям, чья продукция остаётся невостребованной.

В связи с этим предлагается увеличить штрафы для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей. По мнению инициаторов, это позволит восстановить воспитательную и превентивную роль наказаний, снизить количество нарушений и поддержать развитие малого бизнеса, а также увеличить налоговые поступления в местные бюджеты.

Отметим, что поправки затрагивают только краевой закон «Об административных правонарушениях». Общественное обсуждение законопроекта продлится до 14 октября.

Напомним, что совсем недавно депутаты Законодательного Собрания Приморья приняли несколько поправок к данному закону. Большинство из них касалось незаконных граффити, парковок, нахождения на воде и т. д.