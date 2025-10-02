Штрафы планируют поднять в Приморье

В связи с этим предлагается увеличить штрафы для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей. По мнению инициаторов, это позволит восстановить воспитательную и превентивную роль наказаний, снизить количество нарушений и поддержать развитие малого бизнеса, а также увеличить налоговые поступления в местные бюджеты.