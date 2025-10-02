Штрафы планируют поднять в Приморье

По его мнению, необходимость пересмотра санкций связана с тем, что действующие размеры штрафов не менялись с 2020 года и утратили эффективность. В настоящее время граждане платят от 500 до 1500 рублей, должностные лица — от 3 до 5 тысяч рублей за незаконную торговлю.
«За период с 2020 по 2025 год накопленный уровень инфляции в Российской Федерации составил более 55%, что привело к снижению реального воздействия штрафных санкций и, как следствие, к ослаблению их превентивной функции», — пишет автор законопроекта.
Остро проблема проявляется в предновогодний период и накануне 8 Марта, когда массово появляются нелегальные торговцы елями и цветами. Их деятельность наносит ущерб законопослушным предпринимателям, чья продукция остаётся невостребованной.
В связи с этим предлагается увеличить штрафы для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей. По мнению инициаторов, это позволит восстановить воспитательную и превентивную роль наказаний, снизить количество нарушений и поддержать развитие малого бизнеса, а также увеличить налоговые поступления в местные бюджеты.
Отметим, что поправки затрагивают только краевой закон «Об административных правонарушениях». Общественное обсуждение законопроекта продлится до 14 октября.
Напомним, что совсем недавно депутаты Законодательного Собрания Приморья приняли несколько поправок к данному закону. Большинство из них касалось незаконных граффити, парковок, нахождения на воде