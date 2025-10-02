Зима-сюрприз: какую погоду ждать россиянам в зимние месяцы 2025−2026. Инфографика

Синоптики говорят о температурных качелях предстоящей зимой.
Предстоящая зима, по прогнозам синоптиков, станет серьезным испытанием для жителей страны. Вместо устойчивых морозов и обильных снегопадов ожидаются резкие перепады температур: оттепели будут быстро сменяться заморозками, а основной сложностью станут ледяные дожди, а не снег. При этом, по прогнозу Гидрометцентра, зима в 2025—2026 годах будет холоднее, чем в прошлом году.
Подобная нестабильность погодных условий обусловлена продолжающимися климатическими изменениями, которые уже существенно изменили привычный облик российской зимы, сделав ее малопредсказуемой. Какая погода будет зимой 2025−2026 — в материале URA.RU.
Прогноз погоды на предстоящую зимуФото: Инфографика URA.RU.
Прогноз на декабрь 2025.
Центральная Россия встретит зиму рекордным тепломФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В декабре 2025 года в Центральной России ожидаются температурные рекорды — согласно предварительным оценкам, среднесуточная температура воздуха в Москве в декабре будет держаться на уровне примерно −2 градусов. Аналогичная метеорологическая ситуация прогнозируется и для регионов Поволжья. Как подчеркнул руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, число экстремальных погодных явлений неуклонно возрастает, и 2025 год тому подтверждением.
На территории Центральной России и Поволжья аномальное потепление будет сменяться периодами понижения температуры ниже нуля. Это приведет к частым осадкам в виде мокрого снега, который склонен налипать на линии электропередач, что увеличивает риск их повреждения и обрывов.
В Санкт-Петербурге в декабре температурный фон превысит климатическую норму на 2−3 градуса будет держаться на отметке около нуля. Ожидается обилие осадков в виде дождя и мокрого снега, что в сочетании с температурными аномалиями повысит вероятность образования гололеда и создаст дополнительные риски для автомобилистов.
Метеорологические тенденции зимы в Москве и Санкт-Петербурге сохранятся в русле прошлогодних: декабрь 2024 года был признан самым теплым за всю историю наблюдений. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что погодные аномалии в прошлом году затронули лишь ряд регионов, включая Сибирь и Дальний Восток, где декабрь также отличался необычно высокими температурами. В то же время, по прогнозам на 2025 год, жители Дальневосточного федерального округа столкнутся с суровой зимой: ожидаются сильные морозы, метели и шквалистые ветры.
Каким будет январь 2026.
Январь в Москве будет комфортным — теплее, чем обычноФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В январе в Москве ожидаются относительно мягкие погодные условия — температура воздуха днем, согласно анализу статистики за последние 17 лет, будет находиться в диапазоне от −2 до −9 градусов. В ночное время возможны понижения до −12 градусов. Не исключается повторение прошлогодней аномалии, когда второй зимний месяц в столице характеризовался необычной мягкостью: были обновлены рекорды 1914 года, а среднесуточные температуры находились в пределах от 0 до +2 градусов.
Схожие данные приводит академик РАН, климатолог Владимир Клименко. По его словам, предстоящая зима в Москве вновь окажется теплее климатической нормы, будет сопровождаться дождями и мокрым снегом, а суровые зимы в России, по его мнению, не вернутся еще на протяжении сотен лет. Эксперт подчеркнул, что потепление приводит к увеличению влажности воздуха, что также актуально для московского региона.
В Санкт-Петербурге, согласно предварительным прогнозам, средние дневные температуры в январе будут колебаться от −6 до 0 градусов. Прогнозируется увеличение количества осадков в виде мокрого снега и дождя: главный метеоролог города Александр Колесов отмечает рост объема осадков во втором зимнем месяце на 15−25% за последние три десятилетия по сравнению с прежними климатическими нормами. При этом из-за относительно высоких температур у горожан может складываться впечатление, что зимы стали менее снежными.
В то же время более суровые погодные условия прогнозируются для Екатеринбурга: дневная температура может опускаться до −14 градусов, а ночная — до −20. В Новосибирске во второй месяц зимы ожидаются дневные значения до −17 градусов. В регионе Поволжья январь, согласно прогнозам, будет менее суровым: в Нижнем Новгороде минимальная дневная температура составит около −11 градусов.
Погода в феврале 2026.
В европейской части России третий месяц зимы окажется самым переменчивыФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В феврале на европейской территории России ожидается наиболее нестабильная погода за всю зиму. По прогнозам метеорологов, количество осадков может превысить климатическую норму вдвое, а средняя температура окажется выше стандартных значений примерно на 4 градуса. Особенно выраженная изменчивость погодных условий прогнозируется для Санкт-Петербурга, где дневные температуры могут достигать +3 градусов, тогда как ночью возможны понижения до −15 градусов. В Москве также ожидаются резкие колебания температур: от −1 в отдельные дни до −12 градусов в ночное время.
В Сибири февраль будет отмечен влиянием активного антициклона, который способен вызвать понижение температур. Однако, как отмечается в отчете Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние десятилетия зимы в Сибирском федеральном округе стали теплее: средние температуры увеличиваются на 0,44 градуса каждые 10 лет. Кроме того, в регионе наблюдается рост количества осадков в зимние месяцы. Примечательно, что в период с ноября 2020 года по март 2021 года было зафиксировано рекордное количество осадков — 180 миллиметров, что стало самым высоким показателем за всю 60-летнюю историю наблюдений.