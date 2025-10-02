Зима-сюрприз: какую погоду ждать россиянам в зимние месяцы 2025−2026. Инфографика

Метеорологические тенденции зимы в Москве и Санкт-Петербурге сохранятся в русле прошлогодних: декабрь 2024 года был признан самым теплым за всю историю наблюдений. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что погодные аномалии в прошлом году затронули лишь ряд регионов, включая Сибирь и Дальний Восток, где декабрь также отличался необычно высокими температурами. В то же время, по прогнозам на 2025 год, жители Дальневосточного федерального округа столкнутся с суровой зимой: ожидаются сильные морозы, метели и шквалистые ветры.