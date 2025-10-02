Социальное мясо или социальный обман? Как на базарах Ташкента «впаривают» кости по цене мякоти

Мы все давно привыкли, что на базаре так и торгуют: обязательно к мясу «в нагрузку» добавят довесок из костей. Но когда появилось так называемое социальное и доступное мясо, все думали, что здесь будет по-другому — наконец-то без старых уловок и по‑честному. Оказалось, что нет. Схема осталась та же: хочешь мясо по дешёвой цене — забирай вместе с костями.
Что происходит?
Ценник — 70 тысяч сумов за килограмм. Казалось бы, отличная возможность купить мясо дешевле, чем обычно. Однако на деле всё куда печальнее: продавцы к аккуратному куску мякоти добавляют «в довесок» пустые мослы — иногда по 300−500 граммов на килограмм. В итоге, покупатель вынужден платить полную цену за кости, которые едва ли можно назвать продуктом первой необходимости.
Если же возмущённый покупатель отказывается брать довесок, ему тут же заявляют: без «социального» комплекта мясо будет стоить уже 120−130 тысяч сумов за килограмм!
Возникает резонный вопрос: где тут социальная цена, где выгода для людей? Как отмечают покупатели, подобная схема действует почти на всех рынках города. Ирония в том, что за 100−120 тысяч сумов в обычном супермаркете можно купить честный кусок мяса — без костей, без обмана.
Мясо должно продаваться по сортам
У любого куска мяса есть сортность, и цена должна соответствовать этому сорту — это азы торговли. А вот принудительный довесок мослов — это что-то из далёкого советского прошлого. Неужели за тридцать лет ничего не изменилось?
Если власти и организаторы не могут действительно обеспечить социальную цену на мясо, не стоит вводить людей в заблуждение, «красиво» объявляя о доступных ценах, а по факту продавая так же или даже дороже, чем в маркетах. Итог — недовольство среди населения, которое только растёт, хотя цель подобных акций, казалось бы, совсем другая.