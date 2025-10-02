Социальное мясо или социальный обман? Как на базарах Ташкента «впаривают» кости по цене мякоти

Мы все давно привыкли, что на базаре так и торгуют: обязательно к мясу «в нагрузку» добавят довесок из костей. Но когда появилось так называемое социальное и доступное мясо, все думали, что здесь будет по-другому — наконец-то без старых уловок и по‑честному. Оказалось, что нет. Схема осталась та же: хочешь мясо по дешёвой цене — забирай вместе с костями.