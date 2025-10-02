В двух секторах столицы в четверг, 2 октября, запланированы отключения электричества.
Публикуем список локаций, где будут проводиться работы в четверг, 2 октября.
Ботаника:
Ул. Аэропорт, 9002 — с 08:45 до 17:00.
Центр:
Ул. Балтаг, 1−39, 2−30, Буджакулуй, 1−19, 2−10, Фокшань, 42, Хайдучилор, 13,27A, 19, шоссе Хынчешть, 71, 73, 86, 94, 98, 9999, Сихаструлуй, 5, 7, 999, А. Влайку, 1 — с 08:50 до 13:00.
Ул. Балтаг, 10, Брэила, 4−12, 21−27, Костешть, 11−51, 18−68, Фокшань, 4−44, 5−53, Галац, 1−23, 2−18, Туртуреле, 2, 23, В. Цепеш, 2−58, 3−53 — с 13:00 до 16:30.
Ул. Лакулуй, 4, 28, шоссе Хынчешть, 999 — с 09:00 до 16:20.
Ул. Белград, 17, К. Брынкуш, 146 — с 10:00 до 15:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Перспектив-то реальных, на самом-то деле, не было и раньше, — высказал свою точку зрения по этому вопросу политолог Виктор Жосу (далее…).
Как партии Санду в Бухаресте ставят задачи: Отказ Молдовы от Приднестровья, стереть воспоминания о дешевом газе из России и организовать унирю.
Задача будущего правления, которое очевидно будет правлением PAS, будет состоять в том, чтобы еще сильнее отключиться от пространства Российской Федерации (далее…).
Не носишь в сердце желтый цвет, накликаешь себе ты бед: Жители Молдовы, проголосовавшие против ПАС, сегодня оказались «наймитами Кремля» и обыкновенными «бандитами».
А мода, в том числе, политическая, непременно должна меняться, чтобы мы все не ходили в одинаковых одеждах, по струночке и строем (далее…).