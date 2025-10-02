В Артёме полицейские поймали юного байкера без прав, устроившего погоню

Напомним, депутаты Приморья на очередном заседании 24 сентября в первом чтении поддержали законопроект, который запрещает АЗС продавать топливо лицам младше 16 лет. Автор инициативы, глава социального комитета парламента, депутат по округу № 9 Игорь Чемерис считает, что в регионе сложилась целая молодежная субкультура групповой езды на мотоциклах, однако это явление опасно и для окружающих, и для самих подростков.