В Артёме полицейские поймали юного байкера без прав, устроившего погоню

В Артёме сотрудники ГАИ в ходе патрулирования заметили мотоцикл без номерных знаков, двигавшийся по тротуару. Водитель попытался скрыться, увеличив скорость, но вскоре был остановлен. Как выяснилось, за рулём транспортного средства находился 14-летний подросток, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
Несовершеннолетнего доставили в отдел полиции. Поскольку управлять мотоциклом можно только с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», сотрудники полиции провели с молодым нарушителем и его родителями профилактическую беседу.
На мать подростка составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Собранные материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия мер.
Полицейские напомнили: управлять мопедом, скутером или мотоциклом разрешается только при наличии соответствующих прав и после официального обучения.
Напомним, депутаты Приморья на очередном заседании 24 сентября в первом чтении поддержали законопроект, который запрещает АЗС продавать топливо лицам младше 16 лет. Автор инициативы, глава социального комитета парламента, депутат по округу № 9 Игорь Чемерис считает, что в регионе сложилась целая молодежная субкультура групповой езды на мотоциклах, однако это явление опасно и для окружающих, и для самих подростков.