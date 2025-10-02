В Красноярске осудили директора организации за загрязнение воздуха

В Красноярске вынесен приговор директору коммерческой организации, деятельность которой привела к загрязнению атмосферного воздуха в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края 2 октября.
Суд установил, что руководитель компании нарушил правила выброса загрязняющих веществ, и назначил ему наказание в виде штрафа размером 70 тысяч рублей.
Напомним, проблема началась в конце 2023 года, когда жители района стали жаловаться на едкий дым, который поступал в окна близлежащих многоэтажек. Расследование показало, что источником загрязнения стала котельная в низине, которую использовала торгующая лесоматериалами компания «Кедр», владеющая этим участком. Как выяснилось, собственник, чтобы сэкономить на восстановлении теплосетей доставшегося ему здания обанкротившегося предприятия, самостоятельно соорудил котельную установку.
Для ее работы предприниматель использовал горбыль — отход лесопильного производства, сжигание которого в городской черте строго запрещено. При этом котельная не была оснащена необходимыми фильтрами для очистки выбросов. Проверка с помощью передвижной эколаборатории зафиксировала значительное превышение нормативов по опасным веществам. К примеру, содержание канцерогена бенз (а)пирена в воздухе превышало допустимый уровень в 11,5 раз.
На основании материалов прокурорской проверки было заведено уголовное дело. Ранее по иску надзорного ведомства суд обязал фирму устранить нарушения, установив газоочистное оборудование и переведя котельную на экологичное топливо. По информации прокуратуры, эти предписания уже выполнены.