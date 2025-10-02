В Красноярске осудили директора организации за загрязнение воздуха

Для ее работы предприниматель использовал горбыль — отход лесопильного производства, сжигание которого в городской черте строго запрещено. При этом котельная не была оснащена необходимыми фильтрами для очистки выбросов. Проверка с помощью передвижной эколаборатории зафиксировала значительное превышение нормативов по опасным веществам. К примеру, содержание канцерогена бенз (а)пирена в воздухе превышало допустимый уровень в 11,5 раз.