Школьные обеды в СССР: Те самые любимые блюда из началки, которые помнят все

Ягодный кисель продавался в СССР в порошковом виде, но это были потребительские товары. Такой концентрат нужно было просто развести в воде. Но настоящий кисель из школьной столовой — более сложная история. Его готовили из свежих ягод летом, а зимой — из замороженных. Вода, ягоды, сахар и крахмал — всё, что было нужно. Но были свои тонкости. Сначала надо было вскипятить воду и добавить туда ягоды с сахаром, перемешать. Когда происходило второе кипение, предварительно размешанный в холодной воде свежий картофельный крахмал добавляли тонкой струйкой, помешивая, и сразу же выключали огонь. Как только весь крахмал оказался внутри кастрюли — киселю пора застывать. Это ностальгическое блюдо из школьных советских столовых действительно отправляет в детство.