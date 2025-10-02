На дорогах России появятся новые знаки: что ждет водителей с 2026 года

Ранее KP.RU сообщал, что в России с 18 июля также ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения, которые были внесены в КоАП. Теперь водителей ожидают увеличенные штрафы за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. В случае первого нарушения россиянам могут выписать штраф в размере от 7 до 10 тысяч рублей. При этом повторное аналогичное нарушение может привести к лишению прав сроком до полугода.