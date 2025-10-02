На дорогах России появятся новые знаки: что ждет водителей с 2026 года

Обновленный ГОСТ, который вступит в силу с 1 января 2026 года, предусматривает введение нескольких новых дорожных знаков и сужение парковочных мест. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Парламентарий выразил надежду, что новый стандарт станет эффективным инструментом для снижения аварийности. Он подчеркнул, что в основе поправок лежит большая работа специалистов, которые более трех лет искали возможности уменьшить визуальный шум на дорогах.
Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия», который будут устанавливать в местах, где невозможно разместить традиционную горизонтальную разметку. Также вводится знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», предназначенный для защиты автомобилей и повышения комфорта движения.
Кроме того, появляется табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы», помогающая водителям понять, что пешеход имеет ограничения по слуху. Федяев напомнил, что знак для слепых пешеходов существовал давно, а эксперименты с обозначением для глухих людей начались почти десять лет назад.
Поправки также изменяют размеры парковочных мест при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части. Вместо действующих 2,5 метров в ширину и 6,5 метров в длину будет установлен размер 2,25 на 6,5 метра, что сделает парковочные места на 25 сантиметров уже. Депутат пояснил, что это изменение направлено на оптимизацию использования дорожного пространства.
Прежде стало известно, что в Госдуму будет внесено предложение об увеличении штрафа за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми в два раза, то есть до 10 тысяч рублей. Речь идёт о детях до семи лет.
Ранее KP.RU сообщал, что в России с 18 июля также ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения, которые были внесены в КоАП. Теперь водителей ожидают увеличенные штрафы за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. В случае первого нарушения россиянам могут выписать штраф в размере от 7 до 10 тысяч рублей. При этом повторное аналогичное нарушение может привести к лишению прав сроком до полугода.