95-летняя труженица тыла из Омска получила поздравление от министра соцразвития

В Международный день пожилого человека министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская лично поздравила с юбилеем ветерана труда и труженицу тыла Екатерину Тимофеевну Ионину, которой 1 октября исполнилось 95 лет.
Ее детство пришлось на суровые годы Великой Отечественной войны — с 11 лет она трудилась в колхозе, внося свой вклад в общее дело Победы. После войны Екатерина Тимофеевна более 40 лет проработала на омском заводе имени Баранова. Вместе с супругом она вырастила троих детей, а сегодня ее окружают любовь и забота шести внуков и семи правнуков.
Фото: Вячеслав Андреев.
Несмотря на возраст, юбилярша сохраняет бодрость духа, ведет домашнее хозяйство и остается активной в повседневной жизни.
«Екатерина Тимофеевна является для нас примером трудолюбия, стойкости и жизнелюбия», — отметила Ирина Варнавская.
По данным министерства труда и соцразвития Омской области, в регионе сегодня проживают свыше 440 тысяч человек старшего возраста. Для повышения их качества жизни в регионе реализуется программа «Активное долголетие» в рамках национального проекта «Семья».
Ранее мы писали, что омских пенсионеров позвали в предприниматели.