95-летняя труженица тыла из Омска получила поздравление от министра соцразвития

Ее детство пришлось на суровые годы Великой Отечественной войны — с 11 лет она трудилась в колхозе, внося свой вклад в общее дело Победы. После войны Екатерина Тимофеевна более 40 лет проработала на омском заводе имени Баранова. Вместе с супругом она вырастила троих детей, а сегодня ее окружают любовь и забота шести внуков и семи правнуков.