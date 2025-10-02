Стало известно, когда в Краснодаре включат отопление.
По информации пресс-службы Краснодартеплоэнерго, отопительный сезон начнется, когда в течение пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха будет не выше 8 градусов. Окончательное решение о старте отопительного сезона будет принимать администрация города.
При этом в первую очередь батареи потеплеют в детских садах, школах, других учебных заведениях и больницах.
В ведомстве напомнили, что вход в отопительный сезон — процесс не быстрый. Вначале запускают котельную, потом циркуляционные насосы, после чего уже открывается система дома.
При этом энергетики доставляют тепло до самого зданий, а за то, как оно распределяется по квартирам, отвечает УК.
Кстати, в 2024 году отопительный сезон стартовал 15 октября, в 2023 году — 16 октября.
Мы писали, в отопительный сезон не должно быть проблем с теплоснабжением. Готовность к осенне-зимнему периоду в городах и районах обсудили на совещании, которое провел губернатор.