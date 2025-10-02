Ричмонд
Лайнер с 77 пассажирами на борту поднялся в Братске и тут же приземлился: названы причины ЧП

Летевший из Братска в Новосибирск самолет экстренно сел в аэропорту вылета.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Братска утром 1 октября 2025 года произошел авиаинцидент с пассажирским самолетом, который должен был лететь в Новосибирск. Об этом со ссылкой на сотрудников Восточного межрегионального СУТ СК России сообщает «КП-Иркутск».

На борту лайнера находились 77 пассажиров и четыре члена экипажа. Судно поднялось в воздух, но почти сразу благополучно совершило аварийную посадку. В результате никто не пострадал. Сообщается, что борт приземлился по техническим причинам.

Тем не менее, инцидентом заинтересовались следователи, которые в настоящее время проводят проверку по признакам преступления «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». А проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов проводят местные прокуроры.

Ранее в Японии загорелся пассажирский Boeing 737. Пилот был вынужден совершить аварийную посадку в воздушной гавани и эвакуировать всех, кто был на борту.

В 2023 году после отказа одного из двигателей, пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел на лайнере «Boeing-737», который летел из города Сочи в Москву. В момент происшествия на борту было 149 пассажиров и семь членов экипажа.