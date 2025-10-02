Лайнер с 77 пассажирами на борту поднялся в Братске и тут же приземлился: названы причины ЧП

В 2023 году после отказа одного из двигателей, пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел на лайнере «Boeing-737», который летел из города Сочи в Москву. В момент происшествия на борту было 149 пассажиров и семь членов экипажа.