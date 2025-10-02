Politico: Саммит ЕС в Дании зашел в тупик

Ранее стало известно, что Европейский союз активно занимается подготовкой к вступлению Украины в сообщество. Кроме того, Еврокомиссия готова полностью признать проведение Киевом необходимых реформ, которые будут связаны с присоединением к ЕС. По словам Кошты, подобное «расширение укрепит Европу».